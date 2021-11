As "inasumibles" 25 vítimas mortais de tráfico en Pontevedra en 2021

A recentemente inaugurada sede da Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra de barrio de Campolongo acolleu este luns o seu primeiro minuto de silencio. A ocasión non puido ser máis sinalada; foi con motivo do Día Mundial en Recordo das Vítimas de Tráfico, no que este ano houbo que lembrar a un número máis elevado do habitual de persoas, 25, as falecidas no que vai de 2021 nas estradas de provincia.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, e a xefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, presidiron o acto, que contou coa presenza de responsables do Subsector de Tráfico da Garda Civil e estivo seguido dunha visita ás instalacións da nova sede.

No acto, Maica Larriba leu un manifesto no que sinalou que estas cifras de vítimas mortais son "inasumibles" e superan ás dos dous anos anteriores. Quixo acordarse de todas, en especial dos catro peóns e sete motoristas que faleceron nas vías provinciais.

No que vai de ano, o volume global de accidentes con feridos graves e leves deixou unha tendencia decrecente, pero as vítimas mortais medraron.

Este aumento dos falecidos confirma, segundo a subdelegada, que a intensidade do tráfico recuperouse tras os meses máis duros da pandemia.

A radiografía da accidentalidade na provincia dá unha idea da realidade das estradas provinciais: nove falecidos en saídas de vía, sete en accidentes por colisións frontais e sete en colisións frontolaterais. A maioría dos accidentes con vítimas mortais prodúcense en vías convencionais, aínda que este 2021 tamén houbo cinco en vías urbanas.

Este 2021 o Día Mundial en Recordo das Vítimas de Tráfico pon o foco na redución da velocidade do tráfico e Larriba, no seu manifesto, aproveitou para insistir en que as velocidades baixas teñen o potencial de previr moitas mortes e lesións graves, en particular as de peóns e outros usuarios vulnerables como nenos, anciáns e persoas con discapacidade.

Ademais, lembrou que os descoidos e distraccións seguen estando detrás da maioría destes accidentes e fixo un chamamento á "responsabilidade individual" durante a condución.

Respecto diso, detívose na influencia do consumo de alcol e drogas na sinistralidade, pois aínda se rexistra unha taxa de positividade do 1,77 % no caso do alcol e do 53% nas drogas.

Un dos datos sobre os que chamou a atención é a falta de conciencia cidadá co uso do cinto de seguridade, un xesto que "debería de ser automático cada vez que unha persoa sóbese ao seu automóbil" e, con todo, a Garda Civil de Tráfico xa puxo este ano 2.700 denuncias por non levalo.