Ao cole en pixama para sensibilizar sobre o dereito a crecer en familia

Os alumnos do CEIP da Laxe acoden ao centro en pixama polo Día Universal do Neno © CEIP da Laxe

Divertida iniciativa a desenvolvida polo CEIP da Laxe de Marín para conmemorar o Dia Universal do Neno, que se celebra internacionalmente o 20 de novembro.

Debido a iso, e para tentar sensibilizar sobre o dereito a crecer en familia, os alumnos, profesorado e tamén familias acudiron a centro educativo en pixama.

Segundo explican desde o CEIP da Laxe, esta peza de roupa simboliza o tempo en familia e a lectura do conto de antes de durmir, "un momento no que as nenas e nenos sentes protexidos, arroupados e seguros".

Para completar a acción ao longo da xornada desenvolvéronse tamén actividades relacionadas coa importancia da familia a través de contos e material audiovisual creado polo propio alumnado ao longo da semana en centro.