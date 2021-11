O ORAL coordina cos concellos o reinicio na liquidación dos impostos de plusvalía

Oficinas do ORAL en Manuel del Palacio © Deputación de Pontevedra

O ORAL da Deeputación de Pontevedra convocou unha reunión telemática urxente cos 26 concellos que teñen delegada na institución provincial a recadación do imposto local da plusvalía.

Neste encontro, previsto para o vindeiro martes 23 de novembro, informarase detidamente sobre as consecuencias da situación derivada da recente sentenza do Tribunal Constitucional que declarou nulos os artigos que facían referencia á forma de cálculo da base impoñible do imposto.

Como consecuencia desa sentenza, o ORAL viuse obrigado a paralizar os procedementos de liquidación e recadación que afectan este imposto local.

Con todo tras a recente aprobación da Real Decreto Lei 26/2021 debaterase sobre o calendario que se manexa a efectos de que por parte dos concellos adóptense os acordos que permitan levar a cabo os traballos de liquidación coas suficientes garantías legais.

Ademais, o ORAL informará da situación que se deriva das liquidacións pendentes e dos efectos que se pode derivar das que se atopan en procedemento de recadación.