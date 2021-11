Tráfico investiga un mozo de Marín por circular en sentido contrario pola autoestrada

A Garda Civil investiga penalmente a un veciño de Marín por circular en sentido contrario na autoestrada AP-9 e acúsaselle dun presunto delito contra a seguridade viaria.

Segundo informan fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos sucederon na madrugada do pasado domingo, día 14, cando se reciben varias alertas informando dun vehículo que circulaba en sentido contrario pola autoestrada AP-9, facéndoo en sentido A Coruña, polos carrís sentido Vigo.

Segundo púidose comprobar, ao chegar a Vilaboa entrou na peaxe rompendo unha das barreiras e momentos despois abandona a autoestrada pola saída de Marín, accedendo á PO-11 en sentido contrario.

As xestións realizadas polo Grupo de Investigación e Análise da Agrupación de Tráfico da Garda Civil (GIAT), co apoio das gravacións das cámaras do Centro de Xestión do Noroeste, así como das que ten instaladas AUDASA na peaxe de Vilaboa, púidose pescudar a reseña do vehículo e posteriormente a identidade do seu condutor.

Trátase dun mozo, veciño de Marín, de 28 anos, que a pesar de que recoñeceu que accedera de forma errónea á autoestrada AP-9, desde a localidade de Vigo, decidiu seguir circulando en sentido contrario no canto de deter a marcha e dar a volta, ou abandonar a mesma por calquera outra incorporación.

Polos feitos procedeuse á súa investigación como presunto autor dun delito contra a seguridade viaria, ao conducir un vehículo de motor de forma manifestamente temeraria.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de garda de Vigo, onde deberá comparecer cando sexa notificado pola autoridade xudicial.