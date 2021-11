Decorar de Nadal a fachada da casa pode ter premio en Vilaboa

O Concello de Vilaboa quere poñer a proba o espírito do Nadal da veciñanza e ven de convocar un concurso de decoración no que convida a participar a veciños de todas as parroquias.

Para facelo basta con ambientar unha xanela da vivenda, o balcón, toda a fachada ou o recuncho que cada un elixa. Logo hai que fotografar o resultado e enviar a imaxe, xunto coa dirección da vivenda e un número de teléfono de contacto, a turismo@vilaboa.org antes do 10 de decembro.

Un xurado integrado por membros da administración local visitará cada unha das vivendas participantes no concurso entre o 10 e o 17 de decembro para escoller aos gañadores que recibirán os seus premios, tres cestas cheas de produtos típicos destas datas, antes de 23 de decembro.

O xurado premiará a creatividade, a orixinalidade, a iluminación e o espírito do Nadal de cada vivenda participante xa que o obxectivo é que esta convocatoria contribúa a recuperar a normalidade despois da pandemia creando unha sinerxia social entre parroquias para descubrir novos decorados.

O Concurso busca tamén convidar a veciñanza a saír de casa, dinamizando o consumo nos establecementos locais co pretexto de gozar da iluminación. Esta iniciativa estende a todo o municipio a ambientación de Nadal que desde hai varios anos promove a asociación de veciños de Figueirido na súa parroquia e que este ano organiza novamente.