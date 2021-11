Traballadores da Lama recollen firmas para pedir a dimisión do secretario xeral de Institucións Penitenciarias

Concentración de traballadores da prisión da Lama © PontevedraViva Recollida de sinaturas de traballadores da prisión da Lama © PontevedraViva

Un grupo de ao redor de 20 traballadores do penal da Lama foi pasando durante a mañá deste venres pola praza de España de Pontevedra para participar nun acto reivindicativo organizado para pedir o cesamento inmediato do Secretario Xeral de Institucións Penitenciarias, Ángel Luís Ortiz. Ademais de pedir o seu cesamento a través dunha pancarta, iniciaron un proceso de recollida de firmas que apoie ese petición.

Os traballadores concentráronse ante a Subdelegación do Goberno en Pontevedra de forma case espontánea, á marxe de siglas de sindicatos ou asociacións, pois consideraban que era o momento de saír á rúa e manifestar o seu malestar coa situación actual que se vive na asociación, en especial, por mor do "escándalo" derivado da detención da xa ex subdirectora de Seguridade do cárcere Alacante II, en Villena, acusada de simular o ataque de cinco encapuchados.

En nome dos seus compañeiros falou Javier Collazo, traballador do penal pontevedrés, que cre que o sucedido en Villena é "a pinga que colma o vaso dun cúmulo de despropósitos desde que Ortiz dirixe esta institución". Sobre a ex subdirectora de Seguridade destaca que a presunta agresión tivo unha gran repercusión mediática impulsada desde a Secretaría Xeral e que o máximo responsable situouse ao seu lado fronte aos traballadores.

Esa suposta agresión produciuse nun momento no que se apuntaba á ex subdirectora pola presunta filtración dun vídeo no que tres funcionarios reducían a un preso do que se afirmou que tiña problemas mentais. Javier Collazo asegura que se demostrou que non é así, senón que se trata dun interno moi perigoso e conflitivo que, de feito, chegou a agredir a un funcionario doutra prisión ao que cortou o pescozo e "puido custarlle a vida".

O acto reivindicativo fronte á Subdelegación do Goberno en Pontevedra non foi unha concentración en si, senón unha "reunión", en palabras dos presentes, que explican que non chegaron a xuntarse máis de 20 en ningún momento, senón que os compañeiros ían pasando e asinando a petición de cesamento de Ángel Luís Ortiz. Ademais, informaron á poboación da "nefasta" xestión do secretario xeral.

Os traballadores que apoiaron a protesta falan dun "nivel de degradación insoportable" nos penais españois cun aumento das agresións a funcionarios, que se tratan de ocultar, expedientes disciplinarios, promesas incumprida e imaxe "deplorable" da institución.

Na Lama en concreto indican que en canto a poboación recluída "está ben", mellor que noutras épocas e que o que teñen é un "déficit de persoal" e un "problema de falta de autoridade dous funcionarios ante os internos" que se dá, segundo asegura, en todas as prisións desde a chegada de Ortiz ao cargo.

As firmas seguirán recolléndose nos próximos días e logo entregaranse na Subdelegación do Goberno. Ademais, este venres non houbo siglas, pero si persoas vinculadas a varios sindicatos e Javier Collazo explica que fuxiron de asociarse a unha soa asociación "en aras da unidade", porque cren que deben "traballar xuntos a ver se encontramos un novo camiño que nos leve a conseguir o obxectivo".