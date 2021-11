O 'pasaporte covid' será obrigatorio para acceder aos hospitais galegos

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorizou ampliar o 'pasaporte covid' para regular o acceso aos hospitais públicos e privados galegos. A partir de agora exhibir ese documento será obrigatorio para os acompañantes dos pacientes e as súas visitas.

A medida, que terá efecto desde as 00.00 horas do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e ata as 00.00 horas do 4 de decembro, cumpre, segundo os maxistrados, a función de "evitar contaxios e minimizar os riscos".

Os xuíces argumentan no auto que é unha "evidencia científica" que a transmisión da covid-19 entre os vacinados é "moito menor á dos non vacinados", polo que rexeitan que a exhibición do certificado de vacinación, recuperación ou proba negativa constitúa un "sacrificio desproporcionado" para os visitantes ou acompañantes dos enfermos.

Os maxistrados consideran "xustificado", debido á situación epidemiolóxica actual da comunidade, adoptar medidas que permitan conciliar a posibilidade de que o paciente reciba visitas e estea acompañado coa necesidade de evitar contaxios.

A sala destaca que a medida ten como obxectivo controlar o acceso de persoas a espazos pechados dos hospitais nos que se poden agrupar "factores que aumentan o risco de transmisión do virus".

Neles, engade, "establécense contactos próximos e prolongados entre os pacientes e os seus acompañantes e as visitas, en ocasións en habitacións compartidas con outras persoas ingresadas, mesmo coa posibilidade de pernoita".

Ademais, indica que nesas dependencias realízanse actividades nas que é necesaria a retirada da máscara ou existe dificultade para o seu uso correcto.

O tribunal tamén recalca que a orde limita a exhibición da documentación aos centros onde os pacientes están hospitalizados, pois "exclúe expresamente outros espazos como consultas hospitalarias ou servizos de urxencias, xa que neles non se produce unha estancia prolongada, co consecuente risco de transmisión do virus".

A sección terceira da sala do contencioso-administrativo do TSXG sinala que a "redución significativa" que persegue a orde da Xunta "alcanza maior significado" cando se trata de protexer tanto aos pacientes hospitalizados como ao persoal que presta o servizo de asistencia sanitaria e que desenvolve o seu traballo no interior dos hospitais.

Para autorizar a medida, o TSXG tamén tivo en conta que Sanidade ofrece unha alternativa ás persoas que non estean vacinadas, pois se lles permitirá o acceso se aceptan voluntariamente someterse a unha proba diagnóstica realizada no propio hospital.