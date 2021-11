Vinte novos contaxios elevan a 170 os casos activos por covid-19 en Pontevedra

O incremento dos casos activos por covid-19 en Galicia, que se aproximan de novo aos 2.000, ten a súa réplica na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, onde se rexistraron vinte novos contaxios desde onte, segundo o Servizo Galego de Saúde.

As persoas con infección activa son 170, catorce máis que este xoves. Iso si, o número de hospitalizados non só se contén, senón que se reduce lixeiramente.

Non hai ningún caso grave por covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Os seus dous pacientes ingresados con coronavirus están en planta, en Montecelo. Non hai infectados nin no Hospital do Salnés, onde onte si había un, nin en QuirónSalud Miguel Domínguez.

Desde o inicio da pandemia 21.331 pacientes da área sanitaria superaron a covid-19, seis nas últimas 24 horas, e rexistráronse 205 falecementos asociados ao virus.

En canto á realización de probas PCR, fixéronse na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés un total de 311.830, 254 nas últimas horas. A elas súmanse as 156.294 probas de antíxenos e outras 111.236 probas de detección da covid-19.

INCIDENCIA EN GALICIA

O número de casos activos de coronavirus en Galicia, pola súa banda, é de 1.975, 226 máis que o día anterior. Deles 383 son da área da Coruña, 200 da de Lugo, 490 da de Ourense, 170 da de Pontevedra, 430 da de Vigo, 182 da de Santiago e 120 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 12 están en UCI, 47 en unidades de hospitalización e 1.916 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 180.785 persoas curadas, rexistrándose 2.661 falecementos.

Desde o inicio da pandemia realizáronse en Galicia 2.944.916 probas PCR, 3.226 nas últimas 24 horas, que permitiron detectar 294 novos infectados.