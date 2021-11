O alumeado de Nadal chegará a Marín o 3 de decembro

O Concello de Marín xa lle puxo data a un dos momentos máis agardados do Nadal en todas as localidades, o acendido do alumeado. Este ano será o día 3 de decembro.

A data deuse a coñecer este xoves ao mesmo tempo que o anuncio de que a Xunta de Goberno Local adxudicou a Creaciones Luminosas SL a instalación do alumeado.

A adxudicación fíxose por un importe de 72.479 euros, segundo a información municipal.

A ornamentación de Nadal terá un formato híbrido no que destaque tanto o alumeado como distintos elementos decorativos en forma de estacións que se colocarán en distintos puntos do centro urbano.

En canto aos decorados, instalaranse distintos motivos navideños, como unhas figuras dos camelos reais, unha recreación dunha vila de Nadal ou o Portal de Belén, entre outros.

Ademais, tal e como se avanzou a pasada semana, tamén se instalará na Alameda a feira de artesanía, que xa se celebrou o ano pasado.