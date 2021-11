A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu ao traballador dun pub de A Guarda dos delitos de agresión sexual e de lesións leves que lle imputaba o Ministerio Fiscal.

O tribunal considera que non hai probas de que o sospeitoso lle tocase as nádegas a unha clienta, a agarrase pola boneca, a tentase bicar, a tirase sobre un sofá e lle mordese un peito.

Os maxistrados indican que se aprecia "resentimento" da denunciante cara ao acusado, á vez que destaca que as dúas amigas que a acompañaban esa noite, as cales foron testemuñas presenciais do sucedido, non corroboraron a súa versión.

Ademais, a Sala indica que a denunciante "falta á verdade en feitos periféricos", pois non recoñece "que foron co acusado en coche a A Guarda" ou que "realmente caeu nas escaleiras do pub cando se dispoñían a abandonalo".

O tribunal tamén destaca que na declaración que prestou no xuízo fixo referencia "a uns feitos máis graves que os que foron obxecto de acusación".

En canto ás lesións objetivadas a través dun parte médico, a Audiencia resalta que son "compatibles coa caída sufrida nas escaleiras".

A Fiscalía solicitaba unha pena de oito anos de prisión para o acusado, como autor dun delito de agresión sexual a unha menor de 16 anos.