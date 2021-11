A I Festa dos Cogomelos celebrarase esta fin de semana no Gastroespazo do Mercado

O Gastroespazo do primeiro andar Mercado de Abastos de Pontevedra acollerá esta fin de semana, de venres a domingo, a I Festa dos Cogomelos, organizada pola Asociación Gastronómica do Mercado e a Asociación Micolóxica "Brincabois" de Pontevedra, en colaboración coa Concellería de Promoción Económica e Turismo.

O evento conta coa participación de sete establecementos do Espazo Gastronómico, que durante os vindeiros días 19, 20 e 21 de novembro elaborarán receitas cunha ducia de variedades de cogomelos.

Os cogomelos serán subministrados polos socios da asociación "Brincabois", complementándose con pedidos aos postos da planta baixa do Mercado de Pontevedra.

A concelleira Yoya Blanco convida a todos os pontevedreses "a aproveitar a tempada de cogomelos para probalos dun xeito moi diferente ao que están acostumados e desfrutar coa familia e os amigos desta festividade culinaria".

RECEITAS VARIADAS

Os establecementos, coas súas propostas gastronómicas e prezos serán as seguintes:

- A Pola: La Setísima Burger (9,95 €)

- A Fervella: Lentellas con Boletos (4,50 €)

- Poke-Umami: Poke temperado con sitake (4,50 €)

- Merluzateca: Pizzza Merluzoteca con Croca e Cantarelos (10 €)

- A Batea: Níscalos con mexillóns en escabeche (8 €)

A viñoteca O Quiñón encargarase de servir os mellores caldos para maridar á perfección con estes pratos. E o posto de Cerveza Nasa fará o propio coas súas cervexas artesás.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

En paralelo, a asociación micolóxica fará unha exposición de exemplares de cogomelos e paneis divulgativos, cos que dar a coñecer o mundo dos fungos pero tamén insistir no perigo de recoller cogomelos sen coñecementos previos.

A exposición micolóxica presentará exemplares únicos, como cogomelos de máis dun metro de diámetro e a estrela será un cogomelo momificado de forma natural, con preto de 18 anos de antigüidade.

O sábado día 20 ofrecerase unha charla divulgativa pola mañá, ás 12:00 horas, a cargo de expertos da asociación "Brincabois". E o domingo 21 ofrecerase aos participantes no Ganapán un percorrido pola exposición e insistirase nos riscos que entraña recoller cogomelos, non só no monte, senón en calquera espazo da cidade.