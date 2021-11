A subdelegada do Goberno destaca o compromiso de Caldas coa rexeneración do casco histórico

© Subdelegación do Goberno

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, visitaba este martes a Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Caldas de Reis xunto co alcalde, Juan Manuel Rey, e outros membros do goberno municipal.

Larriba puxo as actuacións que se veñen desenvolvendo na Vila Termal como exemplo da aposta do Goberno pola rehabilitación de vivenda e a rexeneración urbana e dos cascos históricos, como o de Caldas, así como coas áreas de influencia do Camiño de Santiago.

Maica Larriba supervisou as obras de reforma e mellora do abastecemento que se están executando na rúa Real de maneira cofinanciada entre a Deputación de Pontevedra e os fondos procedentes das axudas ás ARI do Programa de fomento da rexeneración urbana e rural correspondente ao Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

En relación coas ARI, Maica Larriba recordou que nos últimos anos "mentres as axudas para a rehabilitación por parte do Estado medraron, as da Xunta de Galicia baixaron". Neste sentido, sinalou que "por cada actuación nunha zona ARI dun casco histórico o Goberno aporta ata 24.000 euros, mentres que a Xunta aporta un máximo de 5.500".

A subdelegada do Goberno recordou que Caldas se atopa xa na súa terceira fase da ARI e que recibiu en 2021 un total de 374.000 euros para a rehabilitación de vivendas "dos que o Goberno aportou 297.000, o 79,5% do total da axuda". Desde a creación da ARI de Caldas en 2017 e ata agosto de 2021 foron uns 75 os particulares que solicitaron as axudas específicas para a rehabilitación de vivendas neste tipo de áreas.

Na provincia son dez os concellos que contan con Áreas de Rehabilitación Integral: Pontevedra, Poio, Marín, Caldas de Reis, Cambados, Vilagarcía, Baiona, Vigo, Cangas e Tui. Entre todas elas contemplan 9.303 vivendas susceptibles de seren rehabilitadas.