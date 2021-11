Radiografía dunha estafa: un vehículo con tres accidentes distintos cos mesmos danos e un roubado nunha rúa sen coches

Xuízo por falsidade en documento mercantil, simulación de delito e estafa © Mónica Patxot Xuízo por falsidade en documento mercantil, simulación de delito e estafa © Mónica Patxot Xuízo por falsidade en documento mercantil, simulación de delito e estafa © Mónica Patxot

Recta final do xuízo por presunta estafa continuada a aseguradoras a través de partes fraudulentos de accidentes de tráfico que se segue na Audiencia Provincial de Pontevedra.

A sección segunda celebrou este martes unha penúltima sesión na que tan só a Fiscalía modificou lixeiramente a súa acusación inicial e agora quedou fixada para o 12 de decembro unha nova sesión na que tan só quedarán pendentes os informes finais das partes e a última palabra dos acusados. Un deles xa anunciou que usará o seu dereito e intervirá.

A sesión deste martes estivo centrada nos informes periciais e o testemuño de catro axentes da Policía Local de Pontevedra. Un informe destes axentes do ano 2008 comentou a investigación que deu lugar a este xuízo, aínda que todo comezara nas graves inundacións da comarca do Salnés de dous anos antes, 2006.

Os policías detallaron as supostas fraudes que detectaron e sinalaron que a orixe de todo foi unha denuncia dun condutor que asegurou que lle roubaran o coche cando o tiña apartado na contorna da praza de touros pontevedresa. Con todo, os axentes comprobaron que era imposible que ese día estivese alí o coche porque estaba prohibido estacionar porque había corridas de touros.

Os catro axentes ratificaron o seu atestado, no que se basea a acusación do fiscal, e sinalaron comportamentos que lle pareceron sospeitosos e leváronos a investigar aos agora acusados e outros 13 procesados que xa confesaron os feitos.

Así, por exemplo, houbo un vehículo que deu tres partes diferentes por tres accidentes e os tres tiñan "exactamente os mesmos danos".

Tamén detectaron a un condutor que deu parte por un accidente na zona de La Paloma, en Mourente, pero o lugar no que dixo que sucedera non era compatible cos danos relatados.

Outro dos comportamentos sospeitosos foi por un vehículo que supostamente se viu afectado por unha granizada na cidade de Pontevedra, pero confirmaron que é "curioso porque na época da granizada estaba aparcado en Redondela", localidade na que non caeu saraiba.

Outros casos relatados foron unha saída de vía con choque contra un noiro na estrada de Cuntis a Moraña na que "non se corresponden os danos da peritaxe, eran desmesurados" e outro choque contra un muro e unha casa no que o relato do accidentado "non era coherente" cos danos.

Nesta causa había inicialmente 20 acusados, pero 13 xa chegaron a un acordo coa Fiscalía hai meses que se traduciu nunha sentenza firme que os condena a penas de entre tres meses e medio e 17 meses de prisión. O día do inicio do xuízo, outro acusado tamén se levantou ante o tribunal e dixo que recoñecía os feitos polos que o acusan.

Este martes, á hora de ler as súas conclusións finais, o fiscal sinalou que quería modificar as relativas a este acusado, ao ter en conta tres circunstancias atenuantes: dilacións indebidas polo atraso do procedemento -todo remóntase a unha investigación de 2008-, analóxica de confesión tardía porque recoñeceu os feitos e atenuante tamén de reparación do dano porque ingresou o diñeiro presuntamente estafado na conta xudicial.

Como resultado destes cambios, o fiscal, Jesús Calles, pide que este acusado sexa condenado a 14 meses e oito días de prisión e ao pago dunha multa de 6 meses a 3 euros diarios.

O resto das partes implicadas, tanto os avogados defensores como a acusación que exercen as compañías aseguradoras Xéneses, Zúric e Axa, elevaron a definitivas as súas conclusións iniciais.