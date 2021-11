Recuperan o corpo sen vida dunha muller flotando na auga en Bueu

Os Bombeiros do Morrazo rescataron o corpo sen vida dunha muller que apareceu flotando na auga na praia de Ancoradouro, no lugar do Cabo Udra, en Beluso, en Bueu.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, un particular avistou o corpo flotando na auga sobre as 12.10 horas do mediodía e chamou ao 112. Relatou que estaba tirado nunha zona de rochas.

Ata o lugar desprazouse persoal sanitario, axentes da Policía Local, a Garda Civil e os Bombeiros. Tamén foron informados o persoal de Salvamento Marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Nada máis chegar, os Bombeiros comprobaron que o corpo estaba flotando na auga, entre as rochas, e indicaron que procedían ao seu rescate.

Segundo confirmou a Garda Civil, o corpo foi rescatado sobre as 12.40 horas.

Tras ser rescatado, confirmaron que se trataba do cadáver dunha señora de avanzada idade.

Agora, a Garda Civil traballa para esclarecer as causas do suceso.