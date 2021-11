O aparcamento de Nauta logrou o pasado mes, a maior facturación de outubro desde a súa apertura en 2005

O aparcamento de Nauta rexistrou o pasado mes a maior facturación de outubro desde a súa apertura en 2005 cunha recadación de 27.409 euros, o que supón un incremento do 52,37% respecto a 2020 e un 20% respecto a outubro de 2019. E é que, a pesar de que o Concello mantén as dúas horas gratuítas diarias para veciños para facilitar as xestións no municipio, a recadación media diaria ascendeu a 543 euros durante o décimo mes do ano.

Un total de 9.689 vehículos utilizaron o aparcamento público cunha estancia media de hora e media. O maior tránsito concentrouse na primeira quincena, 5.876 coches, fronte aos 3.993, rexistrados na segunda. E en canto a días de maior actividade, a ponte do Pilar deixouse notar na facturación con 9.374 euros en tan só catro días.

Nauta conseguiu estes resultados, a pesar de que se manteñen catro aparcamentos disuasorios no municipio: Dous en Rúa Progreso, un con capacidade para 72 vehículos na confluencia con Cesteiros, e outro, á altura da nova rotonda, para 240 coches; a bolsa de aparcamento de detrás da igrexa do Templo Novo con 153 prazas, o que se atopa nunha parcela de Ou Tombo na que poden estacionar ata 240 vehículos.

Unhas boas cifras que foron acompañadas tamén cun lixeiro ascenso dos datos do consumo de auga e os quilos de lixo recollido. Así, a concesionaria de Espiña e Delfín contabilizou 150.739 metros cúbicos de auga o pasado mes de outubro fronte aos 133.664 do mesmo mes de 2019 e os 133.664 de 2020. En canto á recollida de lixo, o pasado mes de outubro recolléronse 911.640 quilos, fronte aos 824.670 de 2020 e os 867.110 de 2019.

Estes tres indicadores funcionan como un bo termómetro da actividade económica e turística do municipio constatando, unha vez máis, o incremento progresivo de visitantes na tempada baixa.