Semana de tempo seco con progresivo descenso de temperaturas nas Rías Baixas

Amencer en Aguete recollido pola cámara de Meteogalicia este 15 de novembro de 2021 © Meteogalicia

Preséntase unha semana sen choivas e marcada pola influencia anticiclónica nas Rías Baixas. As predicións do servizo de Meteogalicia indican que este luns 15 as altas presións afastaranse lixeiramente de Galicia permitindo a entrada dunha masa de aire algo máis fría e con maior nivel de inestabilidade. Aumentará a nebulosidade en xeral e as temperaturas máximas sufrirán un moderado descenso. Desta forma os termómetros moveranse entre os 6 e os 18 graos. O vento soprará do nordés, con intervalos moderados no litoral e en zonas altas do interior.

Ao longo do martes, as altas presións iranse achegando novamente á comunidade autónoma. Será unha xornada de transición con néboas persistentes en puntos do interior. As temperaturas atoparanse entre os 8 graos de mínima e os 17 de máxima nas Rías Baixas. Seguirán soprando os ventos do nordés, con intervalos de moderado no litoral atlántico.

Non haberá cambios durante a xornada do mércores 17. As altas presións seguirán un día máis estacionarias ao noroeste de Galicia. Os ceos atoparanse abertos na provincia de Pontevedra con bancos de néboa en zonas interiores. As temperaturas seguirán sen cambios e os ventos manteranse do nordés, moderados no litoral e en zonas altas do interior e máis frouxos no resto.

A partir da segunda metade da semana continuarán predominando as condicións anticiclónicas, persistirán os ceos abertos, con néboas matinais en zonas do interior e temperaturas con ampla oscilación térmica, principalmente con frío matinal e temperaturas suaves durante as tardes. A medida que se achegue a fin de semana irán baixando as máximas para situarse ao redor dos 14 graos.