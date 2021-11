O vídeo promocional 'Sigue o teu instinto' xa suma unha decena de premios internacionais

Os éxitos obtidos polos vídeos de promoción turística da Deputación de Pontevedra son un non parar. O último deles foi para 'Sigue o teu instinto', que obtivo o décimo galardón como mellor vídeo de produto na categoría de turismo cultural na duodécima edición do Amorgos Tourism Film Festival (Grecia).

A cinta, protagonizada pola actriz Celia Freijeiro, foi unha das 25 premiadas nun certame no que participaron 135 competidoras procedentes de 37 países e xa suma, desde o inicio da súa andaina no circuíto de festivais internacionais, recoñecementos no FilmAT Festival de Varsovia (Polonia), ITTF África (Sudafrica), Fitur Travel Video Competition (Madrid), The Golden City Gate (Berlín), Tourism Film Festival (Turquía), Silafest (Serbia), Terres Festival de Tortosa, Tourfilm Riga (Finlandia) e o ART&TUR luso.

No caso do último certame, congregou durante tres días a representantes do sector, onde o xurado valorou para decidir os premios o seu impacto, concepto, creatividade, storytelling, obxectividade, orixinalidade, produción técnica e narrativa visual.

Con este galardón, as pezas audiovisuais da Deputación de Pontevedra - 'Sigue o teu instinto' e 'Fame de Experiencias' - xa contan con 24 galardóns internacionais nas categorías de turismo gastronómico, de natureza, cultural.