Un congreso internacional formará a medio milleiro de policías sobre terrorismo en Galicia

Luis Alamancos e Roberto González presentan o congreso sobre terrorismo © Mónica Patxot

O Instituto de Criminalística, Inica, organiza a próxima semana en Galicia un congreso internacional centrado no terrorismo dirixido a policías, xuristas ou estudantes de dereito e criminología. Serán tres xornadas nas que pasarán por Galicia expertos en diferentes materias deste tipo de delincuencia co obxectivo de formar aos profesionais. "Un policía ben formado ofrece un mellor servizo", sostén Roberto González, do Sindicato Unificado de Policía (SUP).

O evento comezará o día 15 na Coruña, a segunda xornada celebrarase na Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada e concluirá o mércores na Cidade da Cultura.

Entre os relatores participantes nesta terceira edición do Congreso Internacional de Criminalística Aplicada están: o coronel Pedro Baños, que falará do perigo do terrorismo yihadista en España; o policía Víctor Bellón, que estivo destinado na embaixada española en Cabul; Gonzalo Sotelo, especialista en delitos tecnolóxicos da Garda Civil; o fiscal Luís Anguita; o comisario Germán Rodríguez; o tenente coronel Manuel González e o xuíz Vázquez Taín.

Ademais participarán tamén no congreso unha traballadora da secretaría do tesouro de Estados Unidos, dous empregados do Pentágono e o doutor José Miguel Gaona, especialista en psiquiatría forense, entre outros prestixiosos especialistas no ámbito da intelixencia criminal e o terrorismo.

Tal e como explicou o portavoz do Inica, Luís Alamancos, á xornada que se celebra na Estrada está prevista a asistencia dun centenar de asistentes de forma presencial, así como doutras 400 persoas a través de videoconferencia.

Aínda que o terrorismo non é unha das principais ameazas en Galicia, desde os sindicatos de policía si que consideran fundamental que os profesionais estean informados e formados respecto diso. Con todo, no congreso falarase tamén doutros asuntos que afectan máis os galegos como o narcotráfico ou os delitos informáticos. "Coa pandemia disparáronse este tipo de delitos e xa non afectan só a maiores ou nenos", puntualiza Roberto González, que sitúa os usos fraudulentos de tarxetas de crédito ou estafas por Internet como os principais delitos deste tipo de delincuencia.

Doutra banda, desde o SUP aproveitaron a presentación deste Congreso para expresar o seu rexeitamento á derrogación da Lei de Seguridade Cidadá, que poñerá dificultades aos axentes para intervir en manifestacións ou identificar a posibles delincuentes. Por iso teñen previsto manifestarse este mes ante as subdelegacións do goberno en Galicia.