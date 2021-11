O pleno de Marín aproba o nomeamento de Blanco Freijeiro como fillo predilecto

Retrato de Blanco Freijeiro de Yves Descamps © Concello de Marín

O arqueólogo Antonio Blanco Freijeiro será nomeado como fillo predilecto da vila de Marín. Así se acordou esta tarde de xoves no Pleno da Corporación celebrado no Concello e que serviu para dar oficialidade a este trámite, despois da elaboración do expediente no que se recolleron os méritos e as razóns polas cales Blanco Freijeiro merece este distintivo.

A concelleira de Cultura e instrutora do expediente, Beatriz Rodríguez, quixo agradecer despois do Pleno da Corporación ao Club de Opinión Portocelo a súa iniciativa, xa que foron a entidade promotora, así como ao resto do asociacionismo cultural marinense que non dubidou en sumarse a ela e brindarlle o seu apoio.

Despois desta oficialización do nomeamento, será a quenda das Xornadas que levan o seu nome, que se presentarán esta fin de semana e nas que participarán persoas moi vencelladas á figura do arqueólogo.