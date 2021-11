Incautan unha partida de roupa deportiva falsificada valorada en máis de 100.000 euros

A Garda Civil incautou unha importante partida de roupa deportiva supostamente falsificada durante un control de estrada na parroquia pontevedresa de Alba.

O sospeitoso é un home de nacionalidade senegalesa veciño de Pontevedra, que está investigado por un delito contra a propiedade industrial.

Os feitos sucederon o pasado martes no transcurso dun punto de verificación fiscal e control preventivo de seguridade cidadá establecido pola Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Marín.

Os axentes deron o alto a un vehículo na estrada PO-531 e comprobaron que levaba no maleteiro bolsas de plástico cheas de mercadoría de firmas coñecidas que podería ser falsificada.

Durante o control, os axentes pedíronlle ao condutor que achegase algún documento de adquisición da mercadoría e autorización das marcas ou albarás que puidesen probar a procedencia lícita da mesma, pero non os tiña.

O propietario da mercadoría non puido acreditar a procedencia das devanditas pezas, nin tampouco presentar as correspondentes autorizacións das marcas rexistradas para a súa venda, motivo polo cal se procedeu á aprehensión do xénero.

En total, interviñeron 1.577 pezas deportivas, fundamentalmente suadoiros, pantalóns e camisetas, valoradas en máis de 100.000 euros.

A mercadoría intervida, xunto coas dilixencias instruídas, serán postas ao dispor do Xulgado de Garda de Pontevedra.