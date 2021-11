Principio do fin do pago en efectivo no lecer nocturno pontevedrés

Iván Parada, xerente do Bazaar, presenta o novo sistema de pago so con tarxeta de seu pub © Mónica Patxot

A pandemia da covid-19 modificou moitas rutinas. A hixiene de mans e reducir o contacto con posibles superficies ou obxectos contaminados é unha delas. E neste novo panorama, os billetes e as moedas parecen ter os días contados.

Deste cambio de tendencia déronse conta no pub Bazaar de Pontevedra, que a próxima fin de semana estrearán un novo sistema de control de accesos no que só se admitirá o pago con tarxeta, móbil ou reloxos.

Ademais de reducir o intercambio de efectivo entre os traballadores do local e os clientes, este novo método facilita o control dos aforos e asegura a viabilidade dos negocios porque "garante que todo cliente que entre no local faga unha consumución mínima", explica o xerente do local, Iván Parada, quen considera que "só se lle ven melloras a este sistema".

O proceso de entrada no local variará pouco. "Ti chegas á porta, ensinas o certificado de vacinación, sacas a túa entrada con consumición e entrégalo en barra. O servizo vai ser moito máis rápido porque os camareiros non teñen que cobrar", detalla o encargado. Con todo, este proceso é só para a primeira consumución, unha vez dentro do local os clientes seguirán acudindo á barra para pedir novas bebidas e abonalas.

A decisión de implantar este pioneiro sistema está avalada por un cambio radical na facturación do local desde a reapertura do lecer nocturno.

"Desde a chegada da covid, a forma de traballar e a facturación cambiou de efectivo a tarxeta unha chea. Se antes do covid facturabamos un 80 % en efectivo e un 20% en tarxeta, agora é un 85% en tarxeta e un 15% en efectivo. Xa case todo o mundo paga co móbil ou coa tarxeta. As cousas van avanzando e adaptámonos ás novidades", sostén Parada.

Este novo sistema dá por terminada a era das tarxetiñas que moitos locais entregaban aos seus clientes á entrada para trocalas por unha consumición e recibir o selo na man que logo lucían con orgullo ou vergoña, depende, na comida familiar do domingo. "O sistema de cartóns entendemos que está obsoleto e non vén acorde cos protocolos covid, demasiado contacto con demasiadas cousas. É unha forma de eliminalo e avanzar coas tecnoloxías", expón o xerente.

Por agora, entre os locais de lecer nocturno da cidade só o Bazaar contará con esta máquina na súa porta de entrada, pero pronto serán outros locais os que a incorporen. "Somos pioneiros con este sistema, pero teño contacto con varios locais da zona, expúxenlles o caso e están moi interesados. Xa están en contacto coa empresa para instalalo nos seus locais", confesa.

Iso si, o sistema estilo semáforo que empregaban ata a data para informar do nivel de ocupación do local seguirá funcionando. "Vai continuar porque é un bo sistema e a xente adaptouse a el", recoñece.

É consciente Iván Parada de que tras a reactivación do lecer nocturno este verán o comportamento dos consumidores é moi diferente ao anterior da pandemia. Con todo, non poden estar máis satisfeitos con este cambio de tendencia

"Antes abriamos ás 12 da noite e ata as 1.30 horas non chegaba a clientela. Agora abrimos ás 23.30 horas e xa hai xente que accede ao local. Traballamos nun horario moito máis prolongado e a xente goza moito máis tempo. A día de hoxe é beneficioso para o local", afirma.

Con todo, a situación podería reverterse en canto as autoridades permitan aos locais funcionar co horario que recollen as súas licenzas, limitado agora ata as 4.30 horas, en lugar das 5.30 horas no caso do Bazaar.

"Esta nova normalidade eu creo que se vai a quedar: o control de aforo, o pago con tarxeta... Pero canto máis horario déannos, será máis beneficioso para nós", sinala o encargado, quen non cre que os seus clientes vaian retomar os costumes anteriores. "Aínda que nos dean o noso horario de licenza, a xente non vai cambiar. Seguirán saíndo á mesma hora porque teñen máis horas de goce. Isto vén para quedar", asegura.

Pero ese tempo que gaña o lecer nocturno, pérdeno os locais de primeira hora. "Prexudícalles", recoñece Parada. Aínda que matiza que "igual que no verán a nós prexudicábanos que alongasen máis as terrazas". En calquera caso, no sector están convencidos de que hai oportunidades para todos e que só traballando en conxunto conseguirán sacas os seus locais adiante. "O tema é que traballemos en sinerxia e nos vaia ben a todos", remata Iván Parada.