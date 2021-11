A cara escura da campaña da centola: comisan 150 quilos de marisco ilegal antes do fin da veda

Nasas incautadas polos Gardacostas © Xunta de Galicia

O fin da veda da centola e a apertura da nova campaña de extracción levou a realizar operativos conxuntos do Servizo de Gardacostas, da Policía Autonómica e do Servizo Marítimo da Garda Civil. Como resultado, nas xornadas previas ao inicio da tempada, comisaron preto de 150 quilos de centola obtidos de xeito irregular, que foron devoltos ao mar.

Segundo a información facilitada pola Xunta de Galicia, estes operativos conxuntos tamén permitiron comisar máis de 400 nasas para a captura de distintas especies, entre elas a centola.

En total, durante os últimos días, axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, requisaron preto 670 quilos de distintas especies de peixe e marisco, arredor de 550 útiles e 1.500 metros de artes de enmalle en diferentes controis realizados nos últimos días no litoral de Galicia. Boa parte deses resultados son froito das inspeccións realizadas nas xornadas previas ao inicio da campaña de extracción da centola.

Unha das actuacións máis importantes das realizadas polos mergulladores produciuse nos portos de Tragove, en Cambados, e do Grove, onde os axentes requisaron 41 viveiros, 132 quilos de voandeira, 120 de mexillón, máis de 44 quilos de nécora, nove quilos de ostra, catro de centola, cinco de ameixa xaponesa, máis de tres de camarón e algo máis de dous de reló. Tanto os útiles como as especies estaban sen identificar, polo que foron retiradas e os peixes e mariscos devoltos ao mar.

Neste operativo participaron mergulladores das embarcacións de Gardacostas Paio Gómez Chariño e Irmáns García Nodal e tamén da Policía Autonómica, así como gardacostas.

Noutro dispositivo deste tipo posto en marcha nos portos do Xufre e San Xulián, na Illa de Arousa, tamén coa intervención de mergulladores e das mesmas embarcacións, foron incautados 40 viveiros e unha ducia de nasas sen identificar así como 43 quilos de ameixa vermella, 22 de ostra, 19 quilos de reló, 15 quilos de ameixa babosa e 14 de fina, nove quilos de nécora e algo máis de sete de camarón. As especies foron devoltas ao mar pois estaban vivas.

Na Ría de Pontevedra realizaron una intervención que permitiu incautar 85 nasas ilegais, un fusil, un par de aletas, unhas gafas con tubo, un cinto con chumbos e unha rede de pesca. Nese dispositivo tamén se comisaron 24 quilos de centola, máis de 21 quilos de polbo, dous quilos de nécora e medio de camarón, especies que estaban sen identificar polo que foron devoltas ao mar.

Na ría de Pontevedra tamén houbo outras dúas actuacións co resultado de máis de 150 nasas incautadas que estaban sen identificar e o comiso de máis de 50 quilos de polbo e tres quilos de nécora que foron devoltos ao mar. Mentres, nun operativo na ría de Ferrol requisáronse 1.500 metros de artes de enmalle sen identificar e sen balizar e 67 quilos de centola, que foi devolta ao mar.

A estes operativos engadíronse outros de menor importancia en portos como Bueu.