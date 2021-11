Urbanismo dá conta de pequenos trámites en grandes promocións privadas

Edificio proxectado por Construcuatro en Eduardo Pondal - 12 de Novembro © Construcuatro

O concelleiro de Urbanismo, Xaquín Moreda deu cuenta este martes dos asuntos tratados na Comisión de Urbanismo do Concello de Pontevedra.

Por unha parte, se ten tratado o desenvolvemento do polígono B do subsector do solo urbanizable A-1.2 en O Vao-Campañó, situado entre a vella estrada de Vilagarcía e a actual.

A entidade mercantil Caenor SL, e as demais persoas propietarias do polígono, entre as que se atopan en Avícola de Galicia, pediron o cambio do sistema de compensación ao concerto, un trámite que lles evita ter que celebrar xuntas de compensación e axilizar así os procesos.

Ademais, a Comisión de Urbanismo aproba a demolición parcial dunha esquina dun edificio que invade nun metro cadro o futuro vial que atravesará esta unidade de actuación número 18 do PXOM de Pontevedra.

En este terreo Construcuatro levantará un novo edificio denominado Berceo que disporá de 57 vivendas entre unha e catro habitacións. A licencia de obras foi solicitada hai varios meses ao Concello.