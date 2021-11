As axudas directas á hostalería poderán chegar a 26 establecementos de Vilaboa

As axudas directas á hostalería que entregará o Concello de Vilaboa para apoiar ao sector a raíz da redución de actividade ao remate da tempada de verán poderán chegar a un total de 26 establecementos de hostalaría, entre restaurantes e cafeterías.

As axudas xa se poden solicitar unha vez que a publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra xa publicou as bases reguladoras.

O Concello destinará 25.000 euros a estas axudas e cada establecemento beneficiario poderá recibir ata un máximo de 1.500 euros. En todo caso, a administración local non descarta ampliar a partida no caso de ser necesario.

Poderán solicitar a axuda autónomos e pequenas empresas con ata 10 traballadores. Poderán facelo a través da sede electrónica ou presencialmente no rexistro municipal a concesión desta axuda para a que deben cumprir determinados requisitos, entre os que destaca ter permanecido pechado nalgún momento por mor das restricións derivadas da pandemia ou contar coa licencia municipal para exercer a actividade.

O cobro desta axuda conleva a obrigatoriedade de manter o establecemento hostaleiro aberto durante os vindeiros 12 meses.

Os solicitantes teñen que xustificar o importe da axuda mediante facturas abonadas a través de transferencia bancaria. Algúns dos conceptos que cubre esta axuda son os gastos de subministros como auga, luz ou saneamento; os salarios do persoal contratado; facturas de provedores ou gastos financieiros derivados do exercicio da actividade.