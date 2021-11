O pontevedrés que converte en deterxente os residuos do eucalipto

Jaime Rodríguez co seu deterxente © Mónica Patxot Jaime Rodríguez co seu deterxente © Mónica Patxot Jaime Rodríguez co seu deterxente © Mónica Patxot

Cando Jaime Rodríguez soubo que no Reino Unido usaban aceite de eucalipto para darse baños relaxantes ou tratar dores musculares, tívoo claro. Tardou en dar forma á súa idea porque en España "non é algo que se use moito", pero acabou dando coa fórmula. Aí nacía o seu deterxente, Eucagreen, que emprega só encimas e aceites naturais.

É o primeiro deterxente ecolóxico que se elabora en Galicia a base de aceite de eucalipto. "O máis difícil foi a formulación. Tiven axuda porque eu son economista e non tiña nin idea de química", explica a PontevedraViva. Contactou con laboratorios en Cataluña, Valencia ou Francia.

O aceite esencial que usa para elaborar o deterxente teno que comprar fóra de Galicia porque "aquí non hai ninguén que o faga", a pesar de que a técnica que se emprega é moi coñecida nesta terra "porque é moi parecida á do augardente".

As follas do eucalipto férvense en bol, explica Jaime Rodríguez, do que sae unha tubaxe. Ao arrefriarse, e por decantación, por unha banda cae o vapor de auga e polo outro, o aceite. "Por último hai que refinalo antes de poder usalo", engade o empresario.

O resultado é un produto "natural e ecolóxico" que lle axudou a conseguir a etiqueta europea Ecolabel, un restrictivo sello que acredita que todo o ciclo de produción, desde a plantación das árbores ou os seus ingredientes ata os envases que se usan, cumpre os máis estritos requisitos ambientais.

Porque o aceite, subliña Rodríguez, "é un elemento máis" dun deterxente que fabrica no Porriño (Pontevedra), ao que se engaden diferentes alcois e encimas naturais para crear un deterxente ecolóxico que non emprega nin derivados do petróleo nin disruptores xenéticos.

"O noso deterxente só utiliza produtos naturais e as que realizan a acción de limpeza son encimas que atacan ás manchas", detalla o empresario pontevedrés, polo que "é menos agresivo coa roupa e esta sae da lavadora moito máis suave".

Por iso, o responsable de Eucagreen recoméndao especialmente para persoas que teñan peles sensibles ou poidan sufrir alerxias a este tipo de produtos porque "ao non ter compoñentes agresivos non produce ningún tipo de reacción cutánea".

O prezo por coada, calcula Jaime Rodríguez, é cinco céntimos máis caro co seu que con calquera outro deterxente tradicional, cos que se testou a súa eficacia.

Pero ese custo compénsase porque "non fai falta botar suavizante" e está pensado para funcionar "a baixa temperatura", entre 0 e 30 graos, "polo cal se aforra moito en enerxía".

Ademais, a auga que sae da lavadora tras empregar este deterxente, segundo proban as análises realizadas sobre o produto, "pódese reutilizar para regar" ao non empregar ningún químico tóxico. "Non se malgasta auga e complétase o ciclo das augas grises", mantén.

A pesar destas bondades, Rodríguez recoñece que "lle custou entrar" nos lineais de tendas e supermercados de Galicia, algo que achaca a que o eucalipto "segue creando moita polémica". Non así en Cataluña, Andalucía ou Portugal, de onde chegan "moi boas opinións".

A súa idea, tras o éxito do seu deterxente, é "completar a gama de produtos do fogar" e empregar os residuos do eucalipto para limpadores multiusos, limpiacristais, xabón para lavalouzas ou xeles para hixienizar o baño.

Pero antes diso espera que Galicia déase conta do potencial que está a desaproveitar. As follas de eucalipto "úsanse para queimar ou para facer biomasa", algo que segundo este empresario, "é unha pena porque se refuga un gran potencial".

Un litro de aceite de eucalipto custa "entre 500 e 600 euros" e as follas das árbores que se cortan en todos os montes galegos "están a tirarse", en lugar de aproveitar este residuo forestal como base de produtos ecolóxicos cada vez máis demandados polos consumidores.