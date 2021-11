Bueu abre o prazo de licitación para a musealización do estaleiro da Banda do Río

O Concello de Bueu ten aberto o prazo de licitación para as obras de rehabilitación da segunda fase do Eestaleiro da Banda do Río, tamén coñecido como “Purro”, que consisten na musealización da infraestrutura e que permitirán culminar a posta en valor da considerada como última carpintería de ribeira da ría de Pontevedra.

O proxecto, que conta cun orzamento de 112.140 euros, acometerase con cargo ao Plan Concellos 2020 da Deputación, e as empresas interesadas en participar dispoñen de prazo ata o 23 de novembro.

Félix Juncal, alcalde da vila, apunta que “este expediente se atrasou máis do que nos gustaría, porque cando iamos licitar esta obra, decatámonos de que non nos enviaran a autorización pertinente de Costas, a pesar de tela solicitado en diversas ocasións”.

Tras varias xestións, e coa autorización xa na man, o Concello agarda acometer proximamente os traballos de musealización, que complementarán á rehabilitación que se rematou no 2018 e que permitiu que se iniciase a posta en valor dunha instalación “de alto valor patrimonial”.