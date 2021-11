Ferido un ciclista no Grove tras unha colisión cun turismo

Avenida de Portugal, no Grove © Google

Dez minutos antes das 12.00 horas deste luns, o 112 Galicia recibía unha chamada dun particular que informaba dun accidente de circulación ao chocar un turismo e unha bicicleta no Grove.

Este impacto rexistrábase na Avenida de Portugal no municipio grovense e o servizo de emerxencias trasladaba a información a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Inicialmente poñíase en marcha o dispositivo do helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela ante o temor polo estado de saúde do ciclista. Malia esta reacción inicial, o paciente mellorou e o persoal sanitario que se achegaba en ambulancia ata a zona trasladaba ao home ata o Hospital do Salnés para unha revisión das feridas.

Desde o 112 Galicia informábase tamén á Policía Local, aos Bombeiros do parque de Ribadumia, aos integrantes do servizo de Emerxencias de Sanxenxo e a efectivos de Protección Civil da localidade.