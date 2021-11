Unhas piscinas naturais de auga salgada, próximo paso para unir Marín co mar

O programa de actuacións coas que o goberno municipal quere "unir Marín co mar" vai a recibir un grande impulso. O Concello xa ultima os detalles do seu próximo gran proxecto. Trátase da creación dunhas piscinas naturais de auga salgada.

Esta é unha das principais accións recollidas no seu plan de sustentabilidade turística, un dos elixidos pola Xunta e o Estado en toda Galicia para recibir financiamento dos fondos Next Generation da Unión Europea. En total, suporá un máximo de 2 millóns de euros.

As piscinas, segundo o plan previsto, prevén completar a renovación do Paseo Alcalde Blanco e estarán conectadas de xeito sinxelo co viario que vai ata as praias que, no marco deste programa, vaise a unir de xeito eficiente co casco urbano.

Así, vaise a mellorar a senda ciclista, que estará conectada coa actual da Avenida de Ourense. Tamén se actuará sobre a senda peonil e en todas as baixadas ás praias, para garantir a accesibilidade eliminando as barreiras arquitectónicas existentes.

O plan presentado por Marín e que recibiu o aval dos gobernos galego e central inclúe tamén a creación dunha oficina de turismo dixital e intelixente, anexa ao futuro auditorio que se situará na parcela da Praza de España.

Este proxecto unirase á elaboración de sinalización dixital para os enclaves turísticos máis destacados do municipio.

O Concello apostará tamén dentro estratexia por crear novos aparcamentos disuasorios na vila e por continuar restauración ambiental do Lago Castiñeiras con novas rutas e sendas para distintos tipos de mobilidade, tanto a pé, como en bicicleta ou BTT.

A alcaldesa, María Ramallo, destacou que se trata dun plan "moi pensado, claro e medido", e que "nos permitirá revalorizar aínda máis o noso litoral e co que poderemos reforzar Marín como un destino equilibrado, sostible, de calidade e de proximidade".