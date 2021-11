A nai do mozo da Illa desaparecido por presunta relación co narcotráfico denuncia que non o ve desde agosto

A familia do mozo da Illa de Arousa Ismael D. V., presuntamente desaparecido mentres participaba nunha operación de narcotráfico, non ten noticias do seu paradoiro desde o pasado mes de agosto. Así o confirmou a nai do mozo, de 32 anos, que este xoves acudiu á Comisaría da Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa para presentar unha denuncia.

A nai do mozo confirmou a súa ausencia desde agosto e tamén aproveitou a súa presenza na Comisaría para desmentir un rumor que circula pola Illa de Arousa nos últimos días asegurando que unha organización de narcotraficantes podería pagar á familia para que garde silencio. Ela asegurou que ninguén lle pagou nada, segundo confirmaron fontes policiais.

A investigación policial que seguían as dúas unidades da Policía Nacional especializadas na loita contra o tráfico de drogas, o Grupo de Resposta Especial para o Crime Organizado (Greco) e a Unidade de Droga e Crime Organizado (Udyco), está xudicializada.

A investigación levábana estas unidades antidroga porque estaban a investigar un posible transporte de droga desde Sudamérica ás costas galegas a bordo dun veleiro e o mozo desaparecido podería ter relación co alixo. De feito, os investigadores traballan sobre varias hipóteses e entre as informacións que cobran máis forza figura a de que o mozo desaparecido formaba parte da tripulación dese veleiro que cruzou o Atlántico cun gran alixo de cocaína.

Estes mesmos investigadores continúan coas pescudas agora que xa existe denuncia formal da súa desaparición por parte da familia. Todas as pescudas realizadas ata o de agora trasladaranse ao Xulgado de Garda de Vilagarcía, para que determine as dilixencias de investigación necesarias para determinar o ocorrido.