Xa se poden solicitaros 50 cheques de 100 euros para familias con menos recursos de Ponte Caldelas

Casa do Concello de Ponte Caldelas © Mónica Patxot - Arquivo

Familias con poucos recursos que certifiquen o seu empadroamento e residencia no Concello de Ponte Caldelas poden solicitar os cheques de axuda para adquirir comida e produtos de primeira necesidade.

Desde o goberno local distribúense cincuenta cheques de 100 euros para gastar en Supermercados Froiz. O diñeiro debe destinarse a adquirir alimentos de primeira necesidade e tamén produtos básicos de hixiene persoal e doméstica.

Aquelas persoas interesadas nestas axudas deberán entregar a documentación nos Servizos Sociais do Concello, previa cita. Só poderán presentarse aquelas familias que entren no Baremo Económico do Regulamento de Emerxencia Social Municipal.

Os cheques entregaranse por orde de solicitude, unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos establecidos. Este ano destínase unha partida de 5.000 euros co obxectivo de que estas familias conten cun Nadal digno, segundo indican desde o goberno de Andrés Díaz.