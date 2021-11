Homenaxe a Xan Montenegro nas V Xornadas de Patrimonio de San Xián

O Colectivo Monte Pituco (Pornedo) organiza durante a segunda semana de novembro as V Xornadas pola protección e posta en valor do patrimonio de San Xián. Nesta edición centrarase o contido na figura de Xan Montenegro, que foi activista cultural e presidente da asociación veciñal da parroquia. Precisamente este 16 de novembro conmemórase o décimo aniversario do falecemento de este comprometido e activo veciño de Marín.

Xan Montenegro foi pioneiro no labor de protección dos xacementos arqueolóxicos, segundo este colectivo, tanto en San Xián, en xeral, como en Pornedo, en particular. Ademais, sempre realizou un traballo de defensa da importancia da natureza e da paisaxe desta zona que denominaba o "balcón da ría".

O venres 12 de novembro, a partir das 20.00 horas, a Biblioteca Municipal de Marín acollerá un faladoiro sobre as facetas que desenvolveu o homenaxeado durante a súa vida. Participarán a súa irmá Lucinda e o seu amigo Xosé Vilas. O sábado 13 realizarase un roteiro de sendeirismo por Viñas Brancas e O Carballal en San Xián con saída ás 10.00 horas do atrio da igrexa parroquial.

Tamén se presentará unha mostra fotográfica no espazo multiusos do Mercado de Abastos, entre o 10 e o 20 de novembro con imaxes cedidas pola familia pertencentes ao arquivo de Xosé Vilas.

Estas V Xornadas contan co apoio da Rede de Patrimonio Cultural de Galicia e realizaranse atendendo ás medidas sanitarias vixentes.