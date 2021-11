Máximas de 19 graos durante unha fin de semana marcada pola influencia anticiclónica

Xornada de sol con pouca presenza de nubes nas Rías Baixas © Mónica Patxot

Espérase unha fin de semana con influencia anticiclónica e con ventos do nordés, segundo as predicións do servizo de Meteogalicia.

Este venres 5 de novembro está previsto un día de transición cara ás altas presións. Os ceos presentarán nubes e claros, con posibilidade de chuvascos ocasionais na zona norte de Galicia. As temperaturas situaranse nas Rías Baixas entre os 7 e os 18 graos. Os ventos procedentes do nordeste serán moderados na costa e máis frouxos no interior.

Ao longo do sábado, Galicia atoparase baixo a influencia anticiclónica e con circulación do vento do nordés, que ofrecerá estabilidade cun tempo seco con ceos pouco nubrados en xeral e presenza de néboas matinais en puntos do interior. As temperaturas continuarán entre os 7 e os 18 graos na zona das Rías Baixas. O vento seguirá soprando con procedencia do nordeste, frouxo en xeral, con intervalos moderados no litoral.

A situación apenas variará durante o domingo 7 ao manterse a influencia anticiclónica. Os ceos presentarán poucas nubes ou algunhas de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Os termómetros oscilarán entre as 7 e os 19 graos de temperatura. O vento do nordés continuará presente soprando moderado no litoral atlántico e frouxo no resto da comunidade autónoma.

Durante os primeiros días da próxima semana, Galicia permanecerá baixo esta influencia anticiclónica sen cambios significativos e presenza de tempo seco e asollado en xeral.