Continúa a reforma da estación de autobuses ao superar a crise da subministración de materiais

Obras na estación de autobuses de Pontevedra © Xunta de Galicia Entra en funcionamento o novo acceso á Estación de Autobuses © Mónica Patxot

A crise na subministración de material de construción, que afecta a toda Europa, provocou que as obras de remodelación interior da estación de autobuses da intermodal de Pontevedra se paralizasen.

Esta semana lográbase o material para retomar a actividade e a unión temporal de empresas adxudicataria das obras de reforma integral da estación de autobuses traballa na reforma da planta inferior. Durante estes días formalizan a construción da nova dársena, demolendo os elementos existentes da anterior plataforma e executan os bordos, soleira e pavimentos.

Na planta alta instalaranse os vidros, a carpintería de madeira e os remates para habilitar os movementos de viaxeiros por esta zona.

Unha vez que se avance nestas obras, a empresa adxudicataria destes traballos de mellora da intermodalidade, finalizará a execución da dársena de autobuses e a praza superior situada fronte á terminal e que permite a conexión entre as dúas estacións facilitando o intercambio entre ambos os medios de transporte.

Unha vez que o 1 de setembro abríase o novo acceso á estación de autobuses desde a avenida Josefina Arruti, agora avánzase en adecuar toda a zona para a intermodalidade entre a estación de autobuses e a de trens co obxectivo de finalizar antes de que conclúa novembro.

Tamén se atendeu a petición do Concello para configurar unha parada de autobús na glorieta que antes servía de acceso ás dársenas da estación de autobuses, para as rutas do transporte urbano.

Os operarios realizan, ademais, obras no novo espazo público situado ao redor do río Gafos. Segundo indica a Xunta, está pendente por parte do Concello a execución dun tramo de colector no río Gafos, que afecta o peche da zona de dársenas cara ao río.

O investimento total deste proxecto roza os 6 millóns de euros, cunha achega do 25% a cargo do Concello de Pontevedra e execución das obras a través da Xunta de Galicia.