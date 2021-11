Máis de corenta persoas optan en Poio ás prazas de educador familiar e monitor deportivo

Poio está a ultimar os procesos para a incorporación de dous novos traballadores ao persoal municipal. En concreto, un educador familiar e un monitor deportivo.

Ambas oposicións son de quenda libre e corresponden ás ofertas de emprego de 2017 e 2018.

En total, son máis de corenta as persoas aspirantes a ambas prazas.

A que maior demanda está a ter é a de educador familiar. O vindeiro luns 15 de novembro terá lugar o primeiro exame, de carácter obrigatorio e eliminatorio, no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, a partir das 10.00 horas.

Con respecto ao proceso de contratación do novo monitor deportivo, o Concello de Poio vén de publicar esta semana a listaxe definitiva de admitidos, que ascende a un total de 18 integrantes, sen que se dese ningún excluído.

O martes 16 de novembro reuniranse os integrantes do tribunal para a adopción dos criterios necesarios para a correcta realización do proceso de selección. Ademais, será entón tamén cando se determine a data do primeiro exame.

As listaxes de persoas admitidas pódense consultar na sede electrónica do Concello de Poio.