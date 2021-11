Moraña celebra o seu particular Samaín con experiencias de terror

O Concello de Moraña converteu a antiga escola de Santa Xusta nunha "Casa do terror" polo Samaín © Concello de Moraña

O Concello de Moraña levou as celebracións ao redor do Samaín e a festividade de Defuntos a diversos puntos do municipio.

Deste xeito, converteu a antiga escola de Santa Xusta nunha "casa do terror", na que tamén se organizou unha "andaina terrorífica", unha experiencia que divertiu a pequenos e adultos e que, sinalan fontes municipais, resultou todo un éxito.

A actividade organizouse en dúas quendas, un inicial para os máis pequenos, que empezou ás 17.30 horas, no que participaron 53 rapaces, e outro para adultos, que comezou ás 20.30, no que tamén participaron cerca de 150 persoas e que durou ata pasada a unha da madrugada.

Ademais de todo o decorado e as actuacións "arrepiantes" que había dentro do inmoble, tamén se aproveitou a zona de atrás, onde está o invernadoiro, para facer un percorrido algo máis longo e enriquecer a experiencia.

Os participantes foron entrando en grupos de entre 5 e 6 persoas e fixeron todo o percorrido en pases duns 15 minutos.