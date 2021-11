Licitación inminente da obra de construción da rede de saneamento de Reboredo

Representantes na Comisión Territorial de Coordinación da Delegación da Xunta celebrada en Campo Lameiro © Xunta de Galicia Luis López preside a Comisión Territorial de Coordinación da Delegación da Xunta, en Campo Lameiro © Xunta de Galicia

O proxecto de saneamento de Reboredo, en Campo Lameiro, é unha obra destinada ao beneficio de 70 residentes neste lugar da parroquia de Fragas e que terá un orzamento de 362.000 euros. A súa licitación é inminente, segundo anunciaba este martes o delegado territorial da Xunta de Galicia, Luis López.

Esta construción creará unha rede de seis colectores con 1.386 metros de canalizacións. A través deste sistema derivaranse as augas residuais urbanas ata a depuradora da Laxe para que alí sexan tratadas. A Xunta asume o 80% da actuación para unha obra que durará catro meses.

Luis López anunciaba esta próxima apertura da fase de contratación durante a Comisión Territorial de Coordinación da Delegación da Xunta en Pontevedra que se desenvolvía por primeira vez na comarca de Pontevedra dentro da fórmula itinerante actual por toda a provincia.

Neste caso, a sesión celebrábase no salón de plenos do Concello de Campo Lameiro.

O representante da Xunta indicou ao alcalde Carlos Costa que esta obra de Reboredo é fundamental para o municipio e nuns días está previsto que se abra o prazo para a presentación de ofertas.

Tamén se analizaron outras intervencións proxectadas pola Xunta neste municipio como a reforma integral do centro de saúde, cun investimento de 94.812 euros, que se recolle nos orzamentos 2022. Tamén se contemplou a colaboración do Goberno galego para a celebración do festival solidario coa illa de La Palma, que se celebrou durante a fin de semana.

Ademais tratáronse outros temas como os investimentos previstos de máis de 97 millóns de euros para a comarca de Pontevedra nos orzamentos para o próximo ano; a nova quenda de vacinación fronte á covid-19 para maiores de 65 anos; e o Bono Cultura, que xa esgotou as 39.000 unidades desde que este martes ofrecíanse ao público. Tamén se analizaron os bos resultados turísticos da provincia nesta primeira metade de outono.