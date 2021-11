Aumentan a partida para o SAF en Ponte Caldelas con críticas á Xunta por non asumir o custo do servizo

Ponte Caldelas volverá a incrementar a partida orzamentaria para o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que estaba nos 265.000 euros en 2021, nas contas municipais para 2022, aínda que sexa "un enorme custo que asumimos e que non nos corresponde, porque o benestar dos nosos maiores e das persoas dependentes non ten prezo", explica o alcalde Andrés Díaz.

Fontes municipais denuncian que a Xunta de Galicia "continúa lonxe do custe real e total do servizo", que no concello de Ponte Caldelas ronda os 16 euros/hora.

Neste sentido, lembran que a Federación Galega de Municipios e Provincias, en representación de todos os alcaldes de Galicia, conseguiu que o goberno autonómico incremente o prezo da hora do servizo, chegando ata os 11 euros/hora, unha cifra aínda insuficiente, engaden, para que a Xunta asuma a súa competencia sobre a dependencia.

Neste punto, sinalan que a Lei de Bases de Réxime Local establece que as delegacións de competencias teñen que vir acompañadas do financiamento correspondente que, no caso do SAF, non se está a cumprir.

"Todos os alcaldes agardamos sensibilidade e compromiso por parte da Xunta de Galicia para asumir a totalidade do custo dunha competencia que lle corresponde exclusivamente e que afecta a un sector da poboación especialmente vulnerable como é o das persoas maiores e persoas dependentes", conclúe Díaz.

Desde o consistorio insístese en que o Servizo de Axuda no Fogar, "que permite que as persoas maiores dependentes poidan seguir vivindo nas súas casas e estean ben atendidas", é unha cuestión prioritaria para o Concello de Ponte Caldelas.