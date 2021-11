Aberta ata o 9 de decembro a campaña para doar xoguetes en bo estado para familias con menos recursos

A concellería de Benestar Social e Mocidade iniciou unha nova campaña de solidariedade baixo o lema 'Ningunha crianza sen sorriso' destinada a estas festas de Nadal. O departamento que dirixe Rosa Fernández insta á cidadanía para promover a entrega altruísta de xoguetes para que posteriormente os Servizos Sociais repartan estes agasallos entre as familias con menos recursos do municipio.

Aquelas persoas, tanto do Concello de Poio como doutros municipios próximos, interesadas en colaborar na doazón xa teñen aberto o prazo ata o 9 de decembro. Deberán achegarse ata as dependencias da Casa Rosada para deixar alí os xoguetes que, como condición indispensable, teñen que estar en bo estado e limpos. O horario para a entrega será de luns a venres entre as 09.00 e as 14.00; e de 17.00 a 21.00 horas.

Unha vez que se recollan iniciarase o empaquetado, un procedemento que desenvolve de maneira desinteresada a integrante da Sociedade Cultural e Deportiva Samieira, Silvia Ramírez. A concelleira de Benestar Social espera que volva obterse un éxito de recollida que permita realizar a repartición entre preto dun centenar de menores, tal como sucedía no Nadal de 2020, o dobre do ano anterior.

O Concello ofrece o número de teléfono 986.872.401 para aquelas persoas que requiran máis información. Tamén se pode contactar con este servizo a través do correo electrónico xuventude@concellopoio.org