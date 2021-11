María Gómez-Reino, nova directora do Distrito Sanitario do Salnés © Servizo Galego de Saúde

O Hospital do Salnés acolleu este martes a presentación da nova directora do Distrito Sanitario, María Gómez-Reino, quen substitúe a Ana Ogando nesta responsabilidade dentro do organigrama directivo da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Licenciada en Bioloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, cun Máster en Innovación e Investigación Sanitaria e Hospitalaria, Gómez-Reino tamén completou un programa de Dirección Sanitaria da Escola Galega de Administración Sanitaria, sinala o Sergas.

Ademais a nova director do Distrito Sanitario foi a responsable da xestión do proxecto europeo BIOCAPS de 7 PM do Instituto de Investigación Biomédica Galicia Sur. Así mesmo foi a presidenta do Agrupación industrial Saúde de Galicia, en Santiago Compostela, e Directora Xeral da Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, entidade que xestiona a investigación e transferencia dos profesionais do Servizo Galego de Saúde das xerencias das áreas sanitarias.

Ata o seu nomeamento ocupaba actualmente o posto de directora operativa e de investigación clínica dun centro sanitario privado de Galicia.