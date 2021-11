Sufocan un incendio nun centro psicotécnico da rúa Cobián Areal

Efectivos do Parque de Bombeiros de Pontevedra interviñeron nun incendio orixinado no Centro Psicotécnico Cobián Areal.

O local atópase nun baixo situado no cruzamento entre as rúas Uxío Novoneyra, Joaquín Costa e Cobián Areal.

Sobre as 17 horas deste luns os bombeiros foron alertados pola presenza de fume no interior do establecemento. Para entrar tiveron que romper unha das portas de cristal.

Por motivos de seguridade para que os bombeiros puidesen traballar, mentres durou a intervención a Policía Local cortou o tráfico en Uxío Novoneyra.

Unha vez extinguido o lume, procedeuse a ventilar mecanicamente o baixo. O incendio afectou a un espazo confinado no interior deste establecemento médico sen que afectase o resto do edificio.