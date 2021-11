Sogama recibe novos recoñecementos de Ardán: Empresa Circular e Empresa Igual en Xénero 2021

Ardán volve a recoñecer a Sogama como empresa referente na economía, un logro estreitamente vinculado á boa xestión da entidade. A compañía acaba de recibir os diplomas que acreditan o cumprimento dos indicadores Ardán correspondentes a Empresa Circular e Empresa Igual en Xénero 2021.

Tal e como asegura na súa comunicación oficial o Consorcio da Zona Franca de Vigo, "soamente un 5% das máis de 30.000 empresas analizadas en Galicia consegue superar os esixentes criterios para obter estas certificacións".

O estudo sinala que esta empresa pública adscrita á Xunta de Galicia ten un impacto positivo na competitividade global e constitúe unha parte esencial do armazón produtivo da nosa comunidade, dada a súa capacidade para xerar riqueza, crear emprego, atraer e reter talento, e contribuír ao benestar, tanto presente como futuro, dos cidadáns.

MÁIS DUNHA DECENA DE RECOÑECEMENTOS

Sogama xa foi distinguida por Ardán en exercicios anteriores. En 2017, como compañía referente en boas prácticas empresariais; en 2019, como empresa innovadora e xeradora de riqueza; en 2020, ademais de reafirmarse no ámbito da innovación e a alta produtividade, tamén recibiu o certificado de empresa circular, atributo que reforza en 2021. Enxálzase así a súa estratexia de economía circular, poñendo en valor as distintas colaboracións establecidas cos grupos de interese e a incorporación de criterios circulares no consumo de recursos e, en xeral, no conxunto dos seus procesos produtivos.

Así mesmo, obtén o indicador en Empresa Igual en Xénero ao presentar altos valores en igualdade laboral, medida en tres dimensións: igualdade de funcións, igualdade de retribucións e igualdade por actuacións.

Estes recoñecementos súmanse a galardóns tales como o Premio Cantábrico Excelente 2015 e o Premio O Suplemento 2016 no ámbito da xestión ambiental, figurando como empresa destacada no Atlas Galego en Bo Goberno e empresa comprometida co Medio Ambiente 2020, promovido por Economía Dixital.

Das sesenta compañías analizadas, destacan 20 galegas, posicionándose Sogama como novena no apartado de bo goberno e como cuarta en relación ao compromiso co medio ambiente.

SUSTENTABILIDADE AO ALZA

A sustentabilidade constitúe o principal aceno de identidade de Sogama, toda vez que consegue integrar, de forma equilibrada, a protección ambiental (valéndose dunha xestión industrial punteira que dotou á Sociedade de maior eficiencia); o crecemento económico e a xeración de riqueza (a través da creación de 1.000 postos de traballo, entre directos e indirectos); e a dimensión social (contribuíndo a formar, concienciar e sensibilizar á poboación nas boas prácticas ambientais ligadas ao consumo responsable, así como á redución, reutilización e reciclaxe de residuos urbanos).