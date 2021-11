Embiste uns contedores de lixo e dáse á fuga

Accidente de tráfico en Cambados © Servizos de Emerxencias

O Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados acudiu este domingo a un accidente de tráfico na EP-9506 ao seu paso por Cobas de Lobos, Vilariño.

Un vehículo embistió a uns contedores de lixo abandonando o lugar do accidente.

O sinistro produciu danos ao mobiliario urbano e noutro vehículo que estaba aparcado na zona.

Esta fuxida do lugar do sinistro leva á Garda Civil a investigar en que situación podía atoparse o condutor no momento do contratempo.