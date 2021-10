Sete novas accións formativas para o programa 'Tic Emprendes' da Deputación

A Xunta de Goberno da Deputación vén de aprobar novas accións formativas gratuítas do proxecto 'Tic Emprendes', impulsado pola institución provincial e que cofinancia o Fondo Social Europeo para fomentar a empregabilidade e o emprendemento entre a mocidade daqueles concellos da provincia que máis sofren o déficit demográfico.

En concreto, serán sete as novas accións formativas do programa, con 125 horas de duración e cun total de 105 prazas para persoas mozas de entre 16 e 30 anos residentes nalgún dos 31 concellos da provincia participantes no proxecto.

Tic Emprendes adaptou a oferta da súa formación a aquelas actuacións formativas máis demandadas pola mocidade,contemplando catro itinerarios: competencias dixitais en ofimática (unha acción formativa que terá dúas edicións); márketing dixital: estratexias SEO, SEM, redes sociais e análises de tráfico web (1 edición; Community Manager (2 edicións) e operario de xestión loxística e dixital de almacén (2 edicións).

Poden participar habitantes de: Agolada, Arbo, Barro, Campo Lameiro, A Cañiza, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Crecente, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos, A Illa de Arousa, A Lama, Meaño, Meis, Mondariz, Mondariz-Balneario, Moraña, As Neves, Pazos, Ponte Caldelas, Pontecesures, Portas, Rodeiro, Oia, O Rosal, Silleda, Valga e Vila de Cruces.

O programa Tic Emprendes ten un orzamento total de 700.000 euros, contempla un total de 26 accións formativas enmarcadas en 11 itinerarios que ao seu final beneficiarían a un total de 390 persoas mozas.