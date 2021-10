O BNG de Caldas denuncia que o centro de saúde atende ao 50%

Centro de saúde de Caldas de Reis © Concello de Caldas de Reis

A atención sanitaria no centro de saúde de Caldas de Reis foi motivo de crítica este sábado por parte do BNG local.

A formación nacionalista sostén que o Sergas non está a cubrir as baixas do persoal, o que fixo que na actualidade só 3 dos 6 médicos titulares pasen consulta.

Esta situación, aseguran, provoca demoras para conseguir cita de ata semana e media.

"O centro de saúde de Caldas leva meses sen poder atender os veciños de Caldas en condicións óptimas, a falta de médicos, as citas retrasadas e incluso a cancelación de citas coa matrona no mesmo momento da cita, fan que os caldenses non teñan un centro médico en condicións ao que poder acudir cando o precisan", sinala o partido encabezado en Caldas de Reis por Manuel Fariña.

Doutra banda o BNG mira con excepticismo o anuncio de construción de novos centros de saúde, xa que aínda que é unha das súas principais reivindicacións entenden que "un centro de saúde non se fai gratis", sinalou Fariña, e neste caso non hai reflexo de partidas para este asunto nos orzamentos autonómicos para 2022.