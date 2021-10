Arden dous camións, dous turismos e unha moto no incendio do garaxe dunha vivenda do Grove

Simulacro de Emerxencias O Grove no CEIP Valle Inclán © Emerxencias O Grove

Importante despregamento dos servizos de emerxencia no Grove durante a madrugada deste sábado para sufocar o incendio declarado nun garaxe.

O suceso tivo lugar ao redor da 1.00 da madrugada nunha vivenda casa situada no Camiño Vello de Ardia, que nese momento atopábase baleira.

Segundo informa o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, no momento de recibir a alerta deu aviso aos Bombeiros do Salnés, á Garda Civil, Policía Local e tamén aos equipos de Emerxencias Sanxenxio e Emerxencias do Grove.

O lume localizouse no garaxe, que quedou calcinado por completo afectando a dous camións frigoríficos, dous turismos e unha motocicleta ademais de diverso material.

Aínda que pasadas as 3.00 horas o lume dábase por controlado a pesar de contar aínda con algún foco activo, non foi ata as 6.00 horas cando puideron dar por finalizadas as tarefas de extinción. Con todo dúas horas máis tarde foi necesario regresar ao lugar ao reavivarse un pequeno foco do incendio.