Regulados de oficio un milleiro de vaos municipais

Finalizou o proceso de regulación dos vaos municipais que o Concello de Pontevedra acometeu entre febreiro de 2018 e este mes de outubro de 2021. O departamento de Disciplina Urbanística do Concello entregou durante este período un total de 1.002 placas de vaos co seu correspondente número de licenza. O número 1.000 corresponde ao cemiterio de San Amaro.

Nos próximos días resolveranse 83 expedientes e o departamento requiriu 250 particulares e comunidades que aínda non presentaron documentación ao Concello.

Ademais, Disciplina Urbanística manexa un grupo dun centenar de casos nos que foi imposible iniciar expediente por deficiencias sobre algunhas cuestións como localización ou dirección.

Este proceso atópase pechado a través do procedemento de oficio pero desde o Concello ínstase a aquelas persoas que non regularizasen o vao do seu domicilio para que acudan ás oficinas municipais situadas na Rúa dúas Ferreiros para realizar os trámites.

A placa oficial do vao só pódese solicitar no Concello de Pontevedra, que seguirá entregándoa de maneira gratuíta ata que finalicen as existencias, segundo informan desde o goberno municipal.

Esta regulación produciuse nun momento no que se rexistraban 1.830 expedientes, algúns duplicados e mesmo triplicados, con diferentes irregularidades ao detectar vaos con licenza que non se pagaban, outros que carecían de autorización ou mesmo figuraba o sinal sen autorización.

Desde o 23 de outubro, segundo indican desde o Concello, carecer dun vao actualizado segundo a normativa terá consecuencias para os propietarios. Desta forma, os vehículos que ocupen estes vaos non serán retirados e mesmo podería ser iniciados procesos sancionables por ter un vao non normativo ou ter unha sinaléctica inadecuada. Ante esta situación, alertan a aquelas persoas que conten cunha sinalización antiga que procedan a retirala.