O Pleno provincial rexeita todas as reclamacións e mocións do Partido Popular

A Deputación de Pontevedra celebrou este venres o Pleno ordinario correspondente ao mes de outubro no que o grupo provincial do Partido Popular veu rexeitadas todas as súas iniciativas.

En primeiro lugar foi aprobado o Regulamento de Teletraballo da Deputación de Pontevedra.

O Goberno provincial (PSOE + BNG) votou en contra das alegacións presentadas polos populares nas que solicitaban que entre os criterios prioritarios para autorizar o teletraballo, se inclúan, entre outras, ás persoas con discapacidade, que necesiten conciliar a vida familiar e laboral, e aos traballadores que non teñan autorizada compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público.

Tamén foron rexeitadas as dúas mocións que presentou o PP, unha na que instaban a administración provincial a mellorar a seguridade viaria na estrada EP-8001 entre Caldas de Reis e Catoira.

Na outra moción, o PP pretendía que a Deputación instase ao Goberno de España a incrementar substancialmente os recursos que asigna a provincia e a executar a totalidade do orzamento. Ao ser unha cuestión "reiterativa" os deputados socialistas e nacionalistas evitaron o debate.