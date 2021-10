Xornada de concentracións en defensa da sanidade pública e das limpadoras da sede de Tráfico

Concentración frente á Subdelegación en protesta polos impagos de Yaunde, concesionaria da limpeza na sede de Tráfico © Mónica Patxot Concentración fronte á Subdelegación en protesta polos impagos de Yaunde, concesionaria da limpeza na sede de Tráfico © Mónica Patxot Concentración fronte o ambulatorio Virxe Peregrina para pedir unha mellor Atención Primaria © Mónica Patxot Concentración fronte á Subdelegación en protesta polos impagos de Yaunde, concesionaria da limpeza na sede de Tráfico © Mónica Patxot

A contorna do ambulatorio Virxe Peregrina e da Subdelegación do Goberno foron escenario este venres de senllas concentracións promovidas polo sindicato Comisións Obreiras en defensa dunha Atención Primaria presencial e con máis medios, así como dunha protesta contra a falta de pagamentos que sofren as traballadoras da limpeza da sede de Tráfico en Pontevedra.

"Defendemos unha atención primaria de máis calidade, universal e accesible para os maiores", reclama Mercedes Márquez, secretaria de organizacion da sección de pensionistas e xubilados da comarca de Pontevedra de CC.OO. "Temos un problema derivado da pandemia que é que se suprimiron probas e revisións", protesta en contra da xeneralización do sistema telefónica e da falta de citas presenciais.

"Atopamos inconvenientes para acudir ao médico e solucionar os nosos problemas, queremos que a atención sexa presencial", esixen desde o sindicato pedindo un incremento do orzamento da sanidade pública do 25 % ao longo do próximos cinco anos.

Unha hora máis tarde, fronte á Subdelegación, tivo lugar outra protesta contra a empresa Yaunde, adxudicataria do contrato de limpeza da sede da DXT en Galicia, Asturias e Cantabria. Denuncian desde o sindicato, que a empresa leva meses acumulando atrasos no pago das nóminas e lonxe de solucionar o problema, as traballadoras viron como empeoraba ao non percibir o seu salario do mes de setembro e, a dous días para concluír outubro, tampouco cobraron esta mensualidade.

"Buscaremos que lle quiten a adxudicación ou lle abran un expediente para adjudicarsela a outra empresa aínda que sexa provisional", propón Isaac Gutierrez, secretario xeral da Federación de Servizos de Pontevedra de CC. OO.

Alerta o sindicalista que se o conflito non se resolve pronto "podémonos atopar cunha situación moi complicada". Para resolvelo compaxinarán concentracións como a deste venres con contactos coa adxudicataria como coa DXT para que estuden o caso con urxencia, abran expediente á empresa e busquen solucións. "Non vale todo en contratación pública, hai que garantir os dereitos dos traballadores", esixen desde Comisións.