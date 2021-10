"Se non chega a estar o neno alí eu non o conto", asegura a muller á que tentou matar o seu marido

O acusado de tentativa de asasinato declarando durante o xuízo © PontevedraViva

Un home acusado de tentativa de asasinato defendeu a súa inocencia durante o xuízo celebrado este xoves na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra asegurando que "eu só saquei o coitelo para asustala" pola súa banda a vítima recoñeceu que "se non chega a estar o neno alí eu non o conto".

Segundo o acusado, para o que Fiscalía solicita 14 anos de prisión por tentar asasinar á súa muller, el non tentou matala, "nunca xamais faría iso á nai do meu fillo. Nin a un can fágolle iso", declarou ante o tribunal.

Segundo o seu relato dos feitos, sobre as dez da noite do día 15 de abril de 2019, a muller acudiu ata a vivenda do acusado para recoller ao seu fillo. Ambos estaban separados e iniciaran os trámites de divorcio. Cando chegou á casa, o home levaba no peto un coitelo de mesa que estivera utilizando para pelar patacas.

O acusado afirma que estaba a falar "educadamente" coa súa muller fóra do coche e recoñeceu que "me enfadei" porque a súa esposa díxolle ao neno que non ía ver nunca máis ao seu pai ao que "lle vou a sacar todo o diñeiro", foi entón cando sacou o coitelo "para asustala". Nese momento forcejearon e, segundo o acusado, "lastimouse ela mesma".

Con todo a agredida deu outra versión dos feitos. Protexida detrás dun biombo para non ter contacto visual co acusado, a vítima explicou que aquel día, ao chegar á casa, sen baixar do vehículo. O acusado "abalanzouse" abriu a porta do coche e atacouna sacando un coitelo de 10 centímetros de folla do peto da súa cazadora co que primeiro lle golpeou na fronte e despois cravándollo no pescozo. "Tentei defenderme", e tratou de quitarlle o coitelo e o seu fillo, que estaba tamén dentro do coche, interveu para tratar de impedir o ataque.

O home tentou cravarlle o coitelo no pescozo en varias ocasións á muller e provocoulle feridas de varios centímetros. Ela e o neno morderon ao home nas mans e lograron que a arma caese ao chan, momento no que o seu fillo aproveitou para collela. Desistindo o acusado do seu ataque. "Se non chega a estar o neno alí eu non o conto", asegurou.

A declaración do menor produciuse a porta pechada.

Inicialmente a Fiscalía solicitaba que este home sexa condenado a 14 anos de cárcere por un delito de asasinato en grao de tentativa, e tamén pide que se lle impoña unha prohibición de achegarse a menos de 300 metros da vítima, o seu domicilio, lugar de traballo ou onde se atope, así como a prohibición de comunicarse con ela por calquera medio ou procedemento durante 20 anos.