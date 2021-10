O "barco dixital" que se deseña desde Marín "para todo o mundo"

Centro de alta tecnoloxía e I+D de Satlink en Marín © Mónica Patxot Centro de alta tecnoloxía e I+D de Satlink en Marín © Mónica Patxot Centro de alta tecnoloxía e I+D de Satlink en Marín © Mónica Patxot Centro de alta tecnoloxía e I+D de Satlink en Marín © Mónica Patxot

Que as novas tecnoloxías revolucionaron todos os sectores produtivos é máis que evidente. A tendencia cara á dixitalización é imparable. E a pesca non é unha excepción. A conectividade dos barcos deixou de ser un quebradizo de cabeza e xa é unha realidade.

Sábeno ben en Satlink, unha empresa tecnolóxica dedicada ás comunicacións vía satélite que elixiu o Porto de Marín para inaugurar un centro de alta tecnoloxía e I+D en Galicia dirixido ao sector pesqueiro. Nel traballarán unha vintena de persoas.

Marín será o centro de operacións do seu proxecto para deseñar "barcos dixitais" que, mediante esa conectividade por satélite poidan mellorar a súa operativa e a súa seguridade, aumentar o benestar da súa tripulación e reducir o impacto da súa actividade sobre o ecosistema.

Actualmente, a compañía ofrece conexión satelital a máis de 1.400 embarcacións en todo o mundo, ás que se suman preto de 2.000 barcos máis aos que proporcionan os seus servizos de posicionamento e de monitoraxe electrónica a bordo.

"Partimos de darlle conectividade aos barcos alí onde están", explicou o director comercial de Satlink, Pedro Vigil. A partir de aí, as súas solucións tecnolóxicas pretenden facilitar o traballo dos tripulantes destes barcos e a seguridade das súas operacións.

Así, desde os seus sistemas dixitais poden chamar a emerxencias, estar xeolocalizados en todo momento, descargar cartas náuticas ou acceder á información meteorolóxica, certificar a trazabilidade da súa pesca ou mesmo realizar o mantemento do barco por control remoto.

Ademais, esta dixitalización permite "achegar proximidade" para que a xente do mar manteña o contacto con terra, podendo acceder a todo tipo de información por internet, videollamadas ou plataformas de entretemento ou actualizar as súas redes sociais.

Este último aspecto, o do benestar social da tripulación, foi un aspecto que puxo en valor Silvia Solís, subdirectora xeral de Economía Sostible do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, ao entender que "temos que facer atractiva esta profesión" para os mozos, ante unha pesca "ameazada" pola falta dunha substitución xeracional.

Engadiu ademais que esta "maduración tecnolóxica" da frota española é algo que demandan as autoridades europeas, debido ao cal haberá un apartado "destacado" dentro dos proxectos que España financiará a través dos fondos Next Generation.

Solís foi, xunto con Silvia Cortiñas, secretaria xeral da Consellería do Mar, ou a alcaldesa de Marín, María Ramallo, algunhas das autoridades convidadas á inauguración deste novo centro tecnolóxico que, segundo a rexedora, "xera riqueza e valor engadido" ao seu municipio.

O presidente da compañía, Faustino Velasco, apuntou que con este centro "cumprimos o reto de achegarnos á frota española, líder en Europa e unha das máis admiradas e avanzadas tecnoloxicamente do mundo". Ata o de agora, o seu centro de operacións estaba en Madrid. "Xa non poderán dicirnos que non estamos preto do mar", resolveu entre bromas.